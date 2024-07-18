محافظ دمياط يناقش مع مجلس إدارة الغرفة التجارية عددا من ملفات التعاون المشترك

عقد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ومحمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.



واستهل "الشهابي"، اللقاء بالترحيب بأعضاء الغرفة التجارية، مؤكدًا حرصه على تحقيق تعاون مثمر وبناء بين المحافظة والغرفة بما ينعكس على المواطنين وتحقيق طفرة فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى اهتمامه بملف تطوير الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط خاصةً صناعة الأثاث، مؤكدًا أنه سيتم العمل وفقًا لتوصيات ورش العمل التي تم إطلاقها بالتنسيق بين عدد من الجهات للنهوض بقطاع الأثاث وتطويرها.

وأكد أنه وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التنمية البشرية خاصةً بمحوري التعليم والصحة، سيتم العمل في إطار ذلك لتحقيق المردود الإيجابي على المجتمع، مشيرًا إلى حرصه على التعاون مع كل الجهات بالمحافظة لمواجهة التحديات، وحل المشكلات، وإشراك جميع الأطراف بخطط المحافظة لتحقيق التنمية بمختلف القطاعات، وخدمة أبناء دمياط.

وشهد اللقاء طرح عدد من الموضوعات والملفات المطروحة على الساحة حاليًا لوضع حلول مناسبة، كما تطرق الحديث إلى جهود المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات بحملات سلامة الغذاء والتفتيش على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، والاطمئنان على الإعلان عن أسعارها وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومراجعة تراخيص المحلات وآليات تسهيل إجراءات استصدار التراخيص.