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أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حريقا اندلع بمبنى في بلدة المطلة بأقصى شمال إصبع الجليل شمال شرقي إسرائيل، بعد استهدافه بصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية إعلان حزب الله اللبناني تدمير تجهيزات تجسسية بصاروخ موجّه في بلدة المطلة.

وجاء ذلك بعدما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره بقصف إسرائيلي في بلدة جبال البطم جنوبي لبنان، ليرتفع العدد الإجمالي لخسائره البشرية إلى 371 قتيلا منذ 8 أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاحه الجوي قصف منشآت عسكرية لحزب الله اللبناني في عين التينة وموقعين عسكريين في القصير ومريمين جنوبي لبنان.

وأضاف أنه قصف بالمدفعية موقعا في منطقة بليدا في مرجعيون لإزالة تهديد تم رصده