إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران

دعت إيران، اليوم، الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتصرف بمسؤولية تجاه ملفها النووي، والتخلي عن سياسة التهديد.

وقال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه على منصة إكس، "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث "فرنسا وبريطانيا والمانيا المعروفة باسم E3" أن يلعبوا دوراً حيال الملف النووي، فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسة التهديد والضغط البالية بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية "سناب باك" التي تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني".

وذكر أنه أجرى قبل ساعات مؤتمرا مشتركا عبر الفيديو مع هذه الأطراف ومنسقة السياسة الخارجية بالتكتل، حيث أكد أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين، وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن انسحالها من طاولة المفاوضات في يونيو الماضي، واختارت بدلاً من ذلك الخيار العسكري.

ونوه إلى أنه "لن تكون أي جولة جديدة من المفاوضات ممكنة إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة"، داعيا إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية في أي مفاوضات مع طهران مستقبلا، والاتبعاد عن التهديد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد تاريخ 18 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء مفاعيل الاتفاق، وهو ما يفرض على الدول الأطراف الإسراع في اتخاذ خطوات حاسمة قبل ذلك التاريخ، إذ ستستغرق إجراءات إعادة فرض العقوبات نحة ثلاثين يوما وفق الية سناب باك .