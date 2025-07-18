قطر تيسر إعادة 81 أفغانيًا من ألمانيا إلى وطنهم ضمن جهودها الإنسانية والدبلوماسية

أعلنت قطر اليوم الجمعة عن أنها يسرت إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم، في إطار التزامها المستمر بدورها في الوساطة وتيسير الاتصالات بين أفغانستان والمجتمع الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية، إلى أن المجموعة الثانية ضمّت 81 مواطنا أفغانيا، وتعد ثمرة لتنسيق لوجستي وجهود دبلوماسية محورية قامت بها دولة قطر في هذا السياق لتقريب وجهات النظر من خلال استضافة سلسلة من الاجتماعات في الدوحة، لوضع أطر واضحة لعمليات العودة الآمنة والمنظمة، مع التزام مشترك بضمان معاملة جميع العائدين بكرامة وتوفير الدعم اللازم لإعادة إدماجهم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما نوهت الوزارة بأن تيسير إعادة هذه المجموعة تمثل تأكيدا جديدا على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، بعد إعادة 28 مواطنا أفغانياً ضمن المجموعة الأولى العام الماضي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، أنه لضمان استدامة هذه المبادرة، سيستمر العمل بآلية متابعة متخصصة بعد انتهاء عملية الإعادة، بهدف مراقبة أوضاع العائدين، ودعم جهود إعادة الإدماج، والحفاظ على قنوات التنسيق المفتوحة بين جميع الأطراف المعنية.

وجدد التزام دولة قطر بالمساهمة الفعّالة في معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالوضع في أفغانستان، من خلال التعاون البنّاء مع الشركاء الدوليين، في إطار نهجها الدبلوماسي الأوسع الذي يرتكز على الحوار والتنسيق كوسيلة لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية المعقدّة.

كما عبر عن تقدير بلاده لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية وألمانيا على ثقتهما في الوساطة القطرية والسرعة في الاستجابة لمتطلبات إنجاح هذه العملية.