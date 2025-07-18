أكبر مجموعة حقوقية في السلفادور تفر من حملة الرئيس بوكيلة على المعارضة

أعلنت "كريستوسال"، أكبر منظمة حقوق إنسان في السلفادور، اليوم الخميس أنها بصدد مغادرة البلاد بسبب تنامي المضايقات والتهديدات القانونية من قبل حكومة الرئيس نجيب بوكيلة.

وكانت المنظمة ضمن الأوضح انتقادا لبوكيلة، حيث وثقت انتهاكات حرب الرئيس على العصابات في البلاد واحتجاز مئات المرحلين الفنزويليين ضمن اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستهدف حكومة بوكيلة خصومها منذ أمد طويل، لكن نوا بولوك المدير التنفيذي لمنظمة كريستوسال قال إن الأمور وصلت إلى نقطة تحول في الأشهر القليلة الماضية فيما حاز بوكيلة قوة إضافية بتحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بولوك في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "إن الاستهداف الواضح لمنظمتنا أجبرنا على الاختيار بين المنفى أو السجن. لقد شنت إدارة بوكيلة موجة قمع على مدار الأشهر القليلة الماضية... كان هناك فرار جماعي لقادة المجتمع المدني والمهنيين وحتى رجال الأعمال".

ولم ترد حكومة السلفادور على الفور على طلب للحصول على تعليق.