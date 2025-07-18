أوباميانج ينتقل إلى الاتفاق السعودي

حسم نادي الاتفاق السعودي صفقة التعاقد مع المهاجم الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي القادسية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «اليوم» السعودية، فقد توصلت إدارة الاتفاق إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على كافة البنود المالية والتعاقدية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غدا السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع أوباميانج جاء بناءً على طلب من المدرب سعد الشهري المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي.

وكان القادسية قد أعلن في وقت سابق، رحيل أوباميانج بعد موسم واحد مع الفريق، قدم خلاله أداءً لافتًا، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى.