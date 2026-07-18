وزير الخارجية العراقي: نرفض توسيع الحرب بالمنطقة ونعمل على تجنيب بلادنا أي تصعيد عسكري

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده ترفض استمرار الحرب أو اتساع رقعتها، مشددًا على أن العراق يعد من أكثر الدول تضررًا من تداعيات الصراع في المنطقة.

وقال وزير الخارجية العراقي - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث"، اليوم السبت - إن هناك ضغوطًا تمارس على العراق لإقحامه في الحرب، إلا أن الحكومة العراقية تعمل على تجنيب البلاد الانخراط في أي تصعيد عسكري.

وأضاف أن العراق لم يصدر النفط منذ اندلاع الحرب في المنطقة، لافتًا إلى التزام بغداد بالحفاظ على علاقات جيدة مع دول الخليج، وإدانتها لأي هجوم يستهدف أمنها أو استقرارها.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن دعم بلاده للعملية التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أهمية الحلول الدبلوماسية في معالجة أزمات المنطقة.

وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، كشف أن هناك ثلاث فصائل بدأت بالفعل تسليم أسلحتها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الداخلي.