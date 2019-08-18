قائد الأهلي السابق ينتقد تصريحات لاسارتي بعد الخسارة أمام بيراميدز

انتقد هادي خشبة مدافع وقائد الأهلي السابق، تصريحات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المارد الأحمر وبيراميدز في كأس مصر وانتهى بفوز الأخير بهدف نظيف.

وقال خشبة في حديث لقناة أون سبورت:" تصريح لاسارتي بأنه طلب لاعبين والإدارة لم توفرها له غير موفق، لأن هذا التصريح يفقد به لاعبيه".

وأضاف:"الأمور بين لاسارتي والإدارة لا تعلن على وسائل الإعلام، الإدارة توفر المتاح بقدر ما تستطيع، وبالفعل أبرمت صفقات كثيرة خلال الفترة الأخيرة".

وواصل:"إذا كان المدير الفني يرغب صفقات اخرى أقوى وبمبالغ أكثر كان يجب أن يتحدث مع إدارة الأهلي ثم يتوقف عن عمله ويستقيل، ولكن طالما هو وافق على الصفقات لا يصح أن يقول بعد ذلك طلبت ولم تتحقق مطالبي".

وكان لاسارتي قد قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز أنه طلب لاعبين ولكن لم تستجب الإدارة لمطالبه."طالع تصريحات لاسارتي".