المهدي سليمان يتحدث عن مشاركته كبديل مع بيراميدز أمام الأهلي

تحدث المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز عن مشاركته كبديل أمام الأهلي في مباراة دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف.

وقال المهدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد:"أي لاعب في قائمة المباراة يجب أن يكون مستعدا للمشاركة في أي لحظة، وهذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها كبديل".

وكان المهدي سليمان قد شارك بديلا لأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، الذي تعرض لإصابة بالشوط الثاني من المباراة خرج على إثرها من ملعب المواجهة.

وأضاف حارس سموحة السابق:"أنا وبقية الحراس نجتهد في التدريبات، ومتعاهدين على أن نساند بعضنا البعض دائما، وبكل تأكيد ما يحدث هو توفيق من عند الله عقب جهد من الفريق بأكمله".

وعن ضياع لقب الدوري بالموسم الماضي قال:"كان هناك مباريات لا يجب أن نتعادل أو نخسر فيها، ولكن في النهاية أوجه الشكر لإدارة النادي على ما قدمته من مساعدات طوال الفترة الماضية وتعاقدها مع العديد من اللاعبين المميزين".

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث ببطولة الدوري وبرصيده 70 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الأهلي بطل المسابقة.