حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء أشرف محمد البيه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة على أرض زراعية بناحية ميت سراج وكفر ميت سراج، بمساحة 1941 متر2.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة، لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.