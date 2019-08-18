وزير المالية الألماني يعارض الإلغاء الكامل لضريبة التضامن

أعرب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، عن رفضه لخطة وزير الاقتصاد بيتر التماير الرامية إلى الإلغاء الكامل لضريبة التضامن المخصصة لتمويل تكاليف الوحدة الألمانية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي الاشتراكي ونائب المستشارة انجيلا ميركل إن "تخفيض الضرائب للمليونيرات" ليس مدرجًا على الأجندة اليومية.

يذكر أن التماير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يسعى أيضا إلى سرعة تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وأصحاب الدخول العليا، وقد طرح التماير نموذجا مضادا لخطط شولتس.

وتأتي هذه الخطوة من قبل التماير قبل مشاورات يعتزم قادة الائتلاف إجراءها مساء اليوم وقبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المهمة في ولايتي براندنبورج وسكسونيا.

ويرغب شولتس في شطب الضريبة بالنسبة لـ90% من دافعيها، على أن يتم دفعها بصورة جزئية من قبل 5ر6% من القسم الباقي من دافعيها اعتبارا من 2021، حسب الدخل، فكلما زاد الدخل، زادت قيمة الضريبة.

وتتضمن خطة التماير جدولًا زمنيًا لإلغاء ضريبة التضامن بالكامل في موعد أقصاه عام 2026.

وقال شولتس، إن مسودته تفي بكل الشروط المتفق عليها في معاهدة الائتلاف "وإذا وافتني الذاكرة على نحو صحيح، فإن الوزير التماير كان قد تفاوض على الاتفاق السابق"، وأعرب شولتس عن تفاؤله حيال "اتفاقنا على هذا في أغسطس الجاري داخل مجلس الوزراء".

وتمثل ضريبة التضامن 5ر5% من الضريبة على الدخل، وكانت إيراداتها في العام الماضي قد بلغت 9ر18 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية.