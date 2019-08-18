أيندهوفن يهزم هيراكليس بثنائية نظيفة في الدوري الهولندي

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فاز فريق أيندهوفن على مضيفه هيراكليس 2 / صفر اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز فيليم تيلبورج على فورتانا سيتارد 3 / 2 وتعادل تفينتي مع فالفيك 3/3 وألكمار مع جرونينجين سلبيا وفينورد مع أوتريخت 1/1.

وسجل هدفي أيندهوفنستيفن بيرجوين ومحمد أمين إحتارين في الدقيقتين 16 و58.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد هيراكليس عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق فينورد في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه أوتريخت.

وتقدم أوتريخت بهدف سجله عيسى عباس في الدقيقة التاسعة وتعادل ريدجسيانو هابس في الدقيقة 51.

ورفع فينورد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، كما رفع أوتريخت رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، تغلب فريق فيليم تيلبورج على مضيفه فورتانا سيتارد 3 /2.

وافتتح ماريوس فروساي التسجيل لفيليم تيلبورج في الدقيقة 23 ،ثم أحرز إيفانجيلوس بافليديس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و45.

وتكفل فيتالي داماسكان بتسجيل هدفي فورتانا سيتارد في الدقيقتين 18 و51.

ورفع فيليم تيلبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد فورتانا سيتارد عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل 3/3 على المباراة التي جمعت تفينتي بضيفه فالفيك.

وسجل أهداف تفينتي هاريس فوكيتش (هدفين) في الدقيقتين 64 والأخيرة من المباراة ورفيق زيكانيني في الدقيقة الثاينة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، فيما سجل أهداف فالفيك أنس تهيري في الدقيقة 27 وإنجو فان ويرت في الدقيقة 78 وبول كويستين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع تفينتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن ، فيما حصد فالفيك أول نقطة له في الدوري هذا الموسم في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ألكمار مع جرونينجين.

ورفه ألكمار رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما رفع جرونينجين رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.