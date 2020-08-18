تقرير: تواصل انخفاض متوسط أعمار المصابين بكورونا في إيطاليا

أظهر تقرير حديث، صدر عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا، استمرار انخفاض متوسط أعمار الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث تراجع ​متوسط سن المصابين ​إلى 35 عامًا، أو النصف تقريبا مقارنة بالمصابين خلال الشتاء الماضي وأوائل الربيع إبان ذروة انتشار الجائحة.

ووفق التقرير - الذي نشرت نتائجه وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الثلاثاء - فإن متوسط أعمار الإصابات التراكمية منذ بداية الوباء في شهر فبراير الماضي بلغ 60 عاما.

وأشار المعهد العالي للصحة إلى أن 8ر14% من الحالات الإيجابية للفيروس تطال الفئة العمرية (0-18)، وهي فئة سجّلت معدلات منخفضة جدًا في الأشهر الأولى من تفشي الوباء، بنسبة حوالي 1%.

أما الغالبية العظمى للمصابين (4ر56 %)، فتتراوح أعمارهم ما بين 19 و50 سنة، وبنسبة 8ر19% في الفئة العمرية (51-70)، و92ر9% فقط بين من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ولفتت آكي، إلى أن البيانات الأخيرة تفسر جزئيًا زيادة نسبة الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو أعراضها خفيفة، والتي تشكل في الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا ثلثي العدد الإجمالي، بينما تقل كثيرا بين كبار السن.