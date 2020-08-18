قال السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق بوزارة التربية والتعليم، إنه يجب على الطلاب التركيز والدقة أثناء كتابة الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، لافتًا إلى أنه يتم الأخذ بآخر تعديل في الرغبات قبل إغلاق التسجيل.

وأضاف في لقاء لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، مساء الخميس، أنه ينصح أسر الطلاب بالجلوس معهم أثناء كتابة الرغبات، لأن هناك الكثير من الطلاب يخطئون أثناء كتابته، معقبًا: لابد من الطالب الذي يريد كلية الطب، أن يكتب في الرغبات جميع كليات الطب من الأقرب إلى الأبعد.

وعن اختبارات القدرات قال «عطا» إن هناك عدد من الكليات لا يمكن القبول سوى باجتياز اختبارات القدرات، حتى وإن كان مجموع درجاته يوافق المجموع التي تقبل منه الكلية، موضحًا أن هذه الكليات مثل «الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والفنية».

وذكر «عطا» أن هناك عدد من الكليات الجديدة دخلت إلى التنسيق هذا العام مثل كلية إعلام المنوفية، وأيضًا جامعة زويل والمصرية اليابانية، وهو ما يساعد في تخفيف الضغط على الكليات.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل وستستتمر لمدة خمسة أيام، ناصحًا من يرغب في دخول كلية معينة، بكتابة كل فروعها في جميع جامعات الجمهورية.