السودان: اختيار ممثلين اثنين عن كل دولة لصياغة مشروع مشترك لاتفاقية سد النهضة

ذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن خلافات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا برزت، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بشأن تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا.

وأوضحت الري السودانية، في بيان لها، أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس.

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث تبادلت مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة، وتم اختيار ممثلَين: قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

ونوه إلى أن وزراء الري في الدول الثلاث قدموا ملاحظاتهم الفنية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.

وأضاف أن الاجتماعات ستتواصل غدا بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م من رئاسة الاتحاد الإفريقي.