37 نائباً كويتيا يؤكدون موقف الكويت المناهض للتطبيع مع إسرائيل

أكد 37 نائباً كويتيا اليوم الثلاثاء موقف دولة الكويت الثابت والمناهض للتطبيع مع "الكيان الصهيوني".



وقال النواب في بيان أصدروه خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم: "لن يقبل الشعب أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت تجاه القضية على مر السنين، وجرائم الاحتلال لا يمكن أن ننزعها من نفوس أبنائنا".



وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر وصف موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين بأنه موقف راديكالي وغير بنّاء.



وأكد كوشنر في تصريح صحفي أول أمس الأحد، عدم وجود ضغوط أمريكية على الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات مع إسرائيل.