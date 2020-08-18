تخفيض درجات القبول للمرحلة الثانوية بالأقصر من 243 درجة إلى 236 درجة

وافق المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تخفيض درجات القبول للمرحلة الثانوية من 243 درجة إلى 236 درجة، كما وافق على أن يكون القبول بفصول الخدمات المسائية طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية بها فصول خدمات بما لا يتجاوز 25% من إجمالى عدد المقبولين بالصف الأول الثانوى بكل إدارة تعليمية.

وأوضح عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه بعد متابعة أعداد المتقدمين للمرحلة الثانوية من الحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 وجد أماكن متاحة بمدارس المرحلة الثانوية طبقا للكثافات المقررة لكل فصل والتى لا تزيد عن 48 طالبا.

وبعرض الأمر على المستشار المحافظ وافق على تخفيض درجات القبول من 243 درجة إلى 236 درجة.

كما أشار عمران إلى أن القبول بالصف الأول الثانوى بفصول الخدمات المسائية سيكون طبقا لاحتياجات كل ادارة تعليمية بها فصول خدمات بما لا يتجاوز 25% من إجمالى أعداد المقبولين بكل إدارة تعليمية وذلك تطبيقا للقرار الوزارى 357 بتاريخ 19 /9 /2018 على أن يتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا.