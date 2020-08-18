الأمم المتحدة تمنح أجهزة «حاسب آلي» لوزارة التعليم من أجل الطلاب اللاجئين

منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر في أجهزة حاسب آلي، إلى وزارة التربية والتعليم، لدعم الوزارة في خطتها للتوسع في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية بالمدارس الحكومية.

وأوضحت المفوضية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا التبرع يأتي في إطار التعاون المثمر بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم المصرية لدعم الدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة في تلبية احتياجات اللاجئين المقيمين في مصر، حيث يتم منح أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن حق الإلتحاق بالتعليم الحكومي على حد سواء مع الأطفال المصريين.

وتعمل المفوضية بكل جهدها على تقديم الدعم اللازم لتطوير المدارس الحكومية المستضيفة للاجئين في مصر، حيث قامت المفوضية بتوقيع اتفاقية مع هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عام 2014 و2015، لتعزيز القدرة الاستيعابية للمدارس التي يوجد بها لاجئين والحد من كثافة الفصول، وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم تجديد وصيانة وإتمام أعمال إنشاء في عدد من المدارس في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط والشرقية والقليوبية.

كما تعاونت المفوضية مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 2017 و 2019، في تقديم تدريبات مختلفة إلى 361 معلمًا و240 اخصائي اجتماعي و500 من مسؤولي شؤون الطلاب، وساهمت المفوضية من قبل في تطوير معامل بعض المدارس الحكومية وتجهيزها بأجهزة حاسب آلي والبرمجيات المطلوبة، فضلاً عن طباعة وتوزيع المفوضية لـ1.8 مليون كتاب مدرسي للمراحل الثلاث الأولى لطلبة المدارس الإبتدائية الحكومية، بهدف تعزيز قدرات الصغار على القراءة والكتابة والحساب.

وقد قامت المفوضية أيضا بالتعاون مع الوزارة بتزويد 57 مدرسة إعدادية حكومية ب 720 من الفصول الذكية، التي تم إقرارها كأحد الحلول المبتكرة لأزمة الكثافة الطلابية بالمدارس الحكومية، مما ساعد في تدعيم خطة الوزارة للتحول إلى التعليم الرقمي.