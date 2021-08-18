 بتكليف من السيسي.. رئيس المخابرات يزور رام الله وتل أبيب - بوابة الشروق
الأربعاء 18 أغسطس 2021 1:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

بتكليف من السيسي.. رئيس المخابرات يزور رام الله وتل أبيب


نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 1:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 1:00 م

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بزيارة رام الله وتل أبيب، وذلك فى إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتى يرعاها رئيس الجمهورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك