سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بزيارة رام الله وتل أبيب، وذلك فى إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتى يرعاها رئيس الجمهورية.