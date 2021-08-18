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كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بزيارة رام الله وتل أبيب، وذلك فى إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتى يرعاها رئيس الجمهورية.