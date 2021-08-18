 الكرملين: بوتين يبحث الوضع في أفغانستان مع نظيره الإيراني - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين يبحث الوضع في أفغانستان مع نظيره الإيراني


نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 6:32 م

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الوضع في أفغانستان.

وذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث تم إيلاء الكثير من الاهتمام للأحداث، التي تجري في أفغانستان، مشيرا إلى أنه تم التعبير عن الاستعداد للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

وأضاف البيان أن الرئيسين الروسي والإيراني ناقشا أيضا آفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.


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