كندا تتخصص 450 مليون دولار كقروض لأوكرانيا لدعم شراء وقود التدفئة

قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الأربعاء، إن كندا صرفت 450 مليون دولار كندي في شكل قروض لأوكرانيا لدعم شراء وقود التدفئة الضروري قبل الشتاء.

ووفقًا لبيان من وزارة المالية، فالمبلغ جزء من 1.95 مليار دولار كندي في شكل قروض التزمت كندا بتقديمها لأوكرانيا لدعم كييف خلال الغزو الروسي.

وقالت فريلاند: "مع صرف 450 مليون دولار كندي اليوم في شكل قروض - والتي ستساعد أوكرانيا على شراء وقود التدفئة الذي تحتاجه قبل الشتاء - قمنا الآن بصرف جميع القروض لأوكرانيا التي التزمنا بها حتى الآن".

وذكر البيان إن هذا القرض يكمل مبلغ 1.51 مليار دولار كانت كندا قد خططتها لأوكرانيا في ميزانيتها الفيدرالية لعام 2022. وقال البيان إن كييف ستتلقى الحساب الذي يديره صندوق النقد الدولي متعدد المانحين لأوكرانيا، مضيفا أن أوتاوا أوفت الآن بالالتزامات التي تعهدت بها خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء الوزراء في مايو ويونيو.

وخلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في 18-20 مايو ، تعهدت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند بتقديم قروض بقيمة 193 مليون دولار لأوكرانيا ليتم صرفها من خلال صندوق النقد الدولي.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء G7 في 26-28 يونيو، أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن قرض لأوكرانيا بمبلغ 155 مليون دولار سيتم صرفه أيضًا من خلال صندوق النقد الدولي ، وبالتالي الوفاء بوعد البلاد بتقديم 348 مليون دولار.