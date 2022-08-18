استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 31 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى العربي التخصصي الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد شاب (20 عاما) من مخيم بلاطة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 مواطنا، 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، وإصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.