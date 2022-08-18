فنلندا تشتبه في اختراق طائرتين حربيتين روسيتين لمجالها الجوي

أعلنت فنلندا أن هناك اشتباه بأن طائرتين روسيتين من طراز ميج 31 اخترقتا مجالها الجوي في منطقة خليج فنلندا صباح اليوم الخميس.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت الحكومة في هلسنكي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القوات الجوية الفنلندية قامت برحلة تشغيلية لتحديد الهوية بعد الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي. وبدأ حرس الحدود تحقيقا أوليا.



يأتي الحادث بعد يومين فقط من إعلان فنلندا أنها تعتزم خفض عدد التأشيرات السياحية لمواطني روسيا اعتبارا من شهر سبتمبر، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو للإذاعة الفنلندية يوم الثلاثاء: "سوف نخفض عدد الطلبات التي تتم الموافقة عليها إلى 10% من المستوى الحالي".



وتحاول فنلندا، المتاخمة لروسيا والتي تسعى للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، استقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكرانيين.