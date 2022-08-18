 الجيش الإسرائيلي يقتحم مؤسسات فلسطينية صنفها جانتس إرهابية - بوابة الشروق
الخميس 18 أغسطس 2022 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يقتحم مؤسسات فلسطينية صنفها جانتس إرهابية

رويترز
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 8:55 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 8:55 ص

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله.

وطالت الاقتحامات مقار 6 جمعيات ومؤسسات حقوقية، وجميعها ممن أعلنتها السلطات الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي، "منظمات إرهابية".

وشملت الحملة مقر مؤسسات "الضمير" و"بيسان" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"الحق"، إذ قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأمس الأربعاء، أعلن وزيرالأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي لـ3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك