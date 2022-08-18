وفاة طفل وإصابة شخصين نتيجة انهيار سور دار مناسبات «مهجور» في بنها

شهدت منطقة كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفع أثار انهيار الجدار والبحث عن ثمة مصابين أخرين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر عن إصابة شخصين ومصرع ثالث.

على الفور انتقلت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، ومصرع "أحمد ت ص"، وجرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.