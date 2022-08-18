تراجع أرباح سيسكو سيستمز لمعدات الاتصالات

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أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات وشبكات المعلومات الأمريكية سيسكو سيستمز اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها ظلت أعلى من توقعات المحللين.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 8ر2 مليار دولار بما يعادل 68ر0 دولار للسهم مقابل 3 مليارات دولار بما يعادل 71ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود الخاصة 4ر3 مليار دولار بما يعادل 83ر0 دولار للسهم، في حين كان متوسط توقعات المحللين 82ر0 دولار للسهم الواحد.

كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي 1ر13 مليار دولار وهو نفس مستوى إيرادات الفترة نفسها من العام السابق.