رئيس مدينة الأقصر يتابع سير العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص

تابع رئيس مدينة الأقصر علي الشرابي، سير العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، في إطار توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة على مستوى المراكز والمدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة جميانة داود يوسف مدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية هندسة جامعة جنوب الوادي، والمهندسة هبة أحمد عاشور مهندس معماري بمركز الاستشارات الهندسية كلية هندسة جامعة جنوب الوادي، ومسؤولي منظومة التراخيص بمحافظة قنا والأقصر.

وتناول الاجتماع الوقوف على آخر إجراءات منظومة تراخيص البناء على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة جنوب الوادي، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادي بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص التي سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.

من جانبها، أفادت الدكتورة جميانة داوود يوسف، أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بيانات صلاحية منذ بدء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة (75)، وتم الانتهاء من (63) طلبا، كما تم تقديم تراخيص أعمال بناء بعدد (14) رخصة في قيد الاستيفاء من الجامعة.