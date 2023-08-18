أشرف عبد الغفور: تخوفت من وضعي بقالب الشاب الرومانسي منذ بدايتي الفنية

قال الفنان أشرف عبد الغفور، إنه شعر بالخوف في بداية حياته الفنية من وضعه في قالب الشاب الرومانسي الهادئ، وتنبه جيدًا لهذا الأمر، مرجعًا الفضل للفنان رشوان توفيق أثناء عمله مخرج بالتلفزيون؛ لمنحه أحد أدوار الشر.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن أدوار الشر مركبة وبها تضاريس كثيرة وإمكانية الغوص في أعماق الشخصية، بالإضافة إلى أنه مختلف عن شخصيته، معقبًا: «حبيت أعمل شخصيات أخرى، ومعملش شخصية أشرف عبد الغفور»- على حد قوله.

ولفت إلى ضرورة تدريب الفنان لنفسه على الوقت المناسب لرفض بعض الأعمال غير المناسبة، حتى لو استمر دون تلقي عروض للمشاركة في أعمال فنية، منوهًا أن الرفض في مهنة التمثيل تكون تكلفتها باهظة في بعض الأحيان.

وشدد على أن انتقاء الأعمال وحسن اختيارها حتى لو جاءت أحيانا على حساب الجانب المادي، تتوقف على شخصيته وتركيبته الإنسانية، قبل دخوله الفن، ولأهدافه وتحديد مساره.

وكرمت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري، خلال حفل الختام الذي أُقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا، الفنان أشرف عبد الغفور رئيس اللجنة، والفنان مجدي كامل عضو لجنة تحكيم العروض المسرحية، وذلك لجهودهم الكبيرة في متابعة عروض الدورة 16 دورة الزعيم عادل إمام.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها، الفنان اشرف عبد الغفور، مسلسل رشيد، والذي عُرض خلال شهر رمضان، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان أشرف عبد الغفور، والفنان خالد كمال وتامر نبيل وحسن العدل، ومن إخراج مي ممدوح.