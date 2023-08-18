ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في جدة، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية الإيراني نقل تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد فيما حمَّله الاخير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحياته وتقديره للرئيس رئيسي.



وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".



كان وزير الخارجية الإيراني وصل أمس الخميس إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سنوات.



واتفق البلدان في العاشر من مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.



وبعد نحو شهرين، عينت طهران مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى المملكة.



وفي يونيو، توجه الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.