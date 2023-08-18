المعارك في السودان تتوسع إلى مدينتي الفاشر والفولة

توسّع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من أربعة أشهر في السودان لتصل المعارك إلى مدينتين كبريين هما الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان.

وذكر سكان لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن أعمال العنف اندلعت في الفاشر في وقت متأخر أمس الأول، وأفاد أحدهم عن سماع دوي "معارك بالأسلحة الثقيلة قادمة من شرق المدينة".

ويثير الوضع القلق بصورة خاصة في الفاشر حيث توقفت المعارك منذ حوالى شهرين، لأن العديد من العائلات لجأت الى المنطقة هربا من عمليات النهب والاغتصاب والقصف والإعدامات خارج نطاق القضاء الجارية في باقي أنحاء دارفور (غرب).

وقال مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة "يال" الأمريكية، ناتانيال ريموند للوكالة الفرنسية إنه "أكبر تجمّع لنازحين مدنيين مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر".

ووصلت المعارك أيضا إلى مدينة الفولة الواقعة على مسافة حوالى 800 كلم غرب الخرطوم.

وأفاد أحد السكان بأن عناصر "الجيش والاحتياطي المركزي اشتبكوا مع قوات الدعم السريع وأحرقت خلال المعارك مقار حكومية"، مؤكدا "سقوط عدد من القتلى من الطرفين لم يتم حصرهم بسبب استمرار القتال". كما أشار إلى "عمليات سلب ونهب للمحلات التجارية بسوق المدينة.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وسبق أن شهد إقليم دارفور حربا ضارية عام 2003 وحذرت المحكمة الجنائية الدولية التي تحدثت عن "إبادة جماعية" في ذلك الحين، من تكرار الأمر حاليا.

إلى ذلك، قال عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى لحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، بابكر فيصل إن التحالف يتفق مع ما ورد في خارطة الطريق حول قضية الحرب بالبلاد، التي عرضها مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي في دعوته لضرورة وقف الحرب فورا عبر الحوار والتفاوض.

وشدد فيصل في بيان على أهمية إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المعزول وواجهاته، والذي قال عقار إن "بضاعته منتهية الصلاحية".

لكنه قال إن التحالف يختلف مع عقار في طرحه الداعي لتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير دولاب الدولة، مشيرا إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيؤدي لإطالة أمد الحرب ويعيق جهود الوصول لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.