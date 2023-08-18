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يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أن الفوز بلقب كأس العالم أهم من التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، والتي استضافت فعالياته دولة قطر في شهر ديسمبر الماضي.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية: «لقد حققت كأس العالم مع الأرجنتين، ولا يوجد أفضل من ذلك، إذا حصلت على الكرة الذهبية فهذا أمر جيد».

وأضاف: «وإذا لم أحصل على الكرة الذهبية فلا أهتم، لقد حققت كل طموحاتي في كرة القدم وكأس العالم أهم من الجوائز الفردية».

وتابع: «جئت إلى أمريكا للاستمتاع بلعب كرة القدم، وسعيد بترحيب الجميع هنا، وألعب في الدوري الأمريكي بكل حماس وسعادة».

وواصل: «الانتقال من برشلونة إلى باريس كان صعبا، ولكن من باريس إلى ميامي كان مختلفا، ولا أهتم بالكرة الذهبية».

وأتم: «لم أكن أرغب في الرحيل عن برشلونة، وتواجد مع باريس سان جيرمان عكس رغبتي».