يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء بعد غد الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "مسار العائلة المقدسة ودوره في توثيق التراث القبطي والهوية المصرية بين الماضي والحاضر"، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يشارك في الندوة د. إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية وأستاذ التاريخ القبطي، د. فيروز محمود حسن أستاذ جغرافية العمران بكلية البنات جامعة عين شمس، د. وائل محمد المتولي مدرس نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، د. أسماء علي صادق الخولي باحثة دكتوراه بكلية البنات جامعة عين شمس.

تدور محاور الندوة حول رحلة العائلة المقدسة التراث المادي وغير المادي، ومسار العائلة المقدسة بين الواقع والمأمول مدينة الفرما نموذج من التراث القبطي، ودور الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في توثيق مسار رحلة العائلة المقدسة، بجانب الحديث عن رحلة العائلة المقدسة بين الزمان والمكان.

الندوة التثقيفية تنظمها هيئة قصور الثقافة من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية برئاسة د. الشيماء الصعيدي، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة مؤخرا عدة بعثات ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة ومنها إلى محافظتي المنيا وأسيوط، وقامت بتنفيذ ورش حكي شعبي وفنون تشكيلية من وحي الحكايات بكنائس مصر القديمة "الكنيسة المعلقة، كنيسة ماري مرقص، كنيسة البابا كيرلس"، كما أطلقت بعثة ميدانية إلى دمياط لتوثيق حرفها تمهيدا للبدء في إعداد كتاب "أطلس الحرف الشعبية"