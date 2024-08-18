نمو اقتصاد إسرائيل يتراجع بعد أكثر من 10 أشهر على الحرب

أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وانتعش الاقتصاد الإسرائيلي في بداية 2024، إذ نما بنسبة سنوية بلغت 17.3٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنسبة 20.6٪ في الربع الأخير من عام 2023، عندما اندلعت الحرب.

وخفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لإسرائيل من «A+» إلى «A»، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وقالت وكالة فيتش في بيان: «نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى».

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.