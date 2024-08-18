 القليوبية: المؤبد لسائق توك توك لإتجاره في المواد المخدرة بالخانكة - بوابة الشروق
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القليوبية: المؤبد لسائق توك توك لإتجاره في المواد المخدرة بالخانكة

محمود عواد
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 3:49 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 3:49 م

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد رفاعي محمد حسين، بالسجن المؤبد لسائق توك توك لاتجاره في المخدرات بالخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2024/7137، والمقيدة برقم 1947 لسنة 2014 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أ.ع.ع" سائق توك توك، لأنه في 18-2-2021، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، أحرز جوهراً لمخدر "الهيروين" يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهراً لمخدر "الحشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً لمخدر "نبات الحشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز ذخيرة "12 طلقة خرطوش"؛ خاصة بالسلاح الناري، دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

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