قرار حاسم من مارسيليا ضد رابيو وجوناثان رو

استبعد مارسيليا لاعبيه أدريان رابيو وزميله جوناثان رو من الفريق الأول بشكل مؤقت، على خلفية نقاش حاد دار بينهما بعد خسارة الفريق أمام رين يوم الجمعة في افتتاح الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء ذلك وفقا لما أفاد به مصدر مطلع على الحادثة لوكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات شبكة "أر أم سي سبورت".

وأضاف المصدر أن إدارة النادي الجنوبي اتخذت هذا القرار إيمانا منها بأن "صورة النادي تأتي في المقام الأول"، على أن يسري فورا، مما يعني عدم مشاركة اللاعبين في التدريبات المقررة الإثنين.

ولم تُحدَد مدة الاستبعاد حتى الآن، ومن غير المعلوم بعد إن كان بإمكان رابيو ورو المشاركة في مواجهة باريس إف سي السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

وخسر مارسيليا أمام رين 0-1 الجمعة، وشهدت غرفة الملابس توترا كبيرا بعد المباراة "كان الوضع مشحونا للغاية وارتفعت الأصوات بشكل كبير" بحسب المصدر عينه.

وتحدّث عدد من اللاعبين الأساسيين بطريقة حادة، فيما وقع شجار حاد بين رابيو ورو.

وقال مصدر آخر لوكالة فرانس برس "كانا على وشك الاشتباك بالأيدي"، مما أجبر بعض زملائهما في الفريق وأعضاء في الجهاز الفني على التدخل للفصل بينهما.