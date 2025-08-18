تابع اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لصقل مهارات العاملات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والمقام في الفترة من 17 أغسطس الجاري وحتى 4 سبتمبر القادم، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة سوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان اليوم الاثنين، أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وحرصها على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها ودورها الوطني في صنع الحاضر والمستقبل لوطننا الغالي مصر، مثمناً جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرامجها التدريبية المميزة، التي تعد جزءًا من جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى أن سوهاج حريصة على زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، وتأهيل الكوادر المتميزة منهن، لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكداً استمرار تقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 21 يومًا، بمشاركة 35 مرشحًا من المحافظة والوحدات المحلية، و15 مرشحًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تم عقد المقابلات الشخصية عبر الإنترنت.