أمريكا: إصابة 3 رجال الشرطة في إطلاق نار بولاية يوتا واحتجاز شخص

ذكرت الشرطة أن ثلاثة من أفرادها أصيبوا في حادث إطلاق نار بمدينة تريمونتون الواقعة شمالي ولاية يوتا الأمريكية، وتم احتجاز شخص على إثر الحادث.

وكان رجال الشرطة يتعاملون مع بلاغ عن شجار مساء أمس الأحد في حي بمدينة تريمونتون. ولم يتسن على الفور معرفة مدى إصاباتهم أو حالتهم الصحية.

وصرحت محققة الشرطة، كريستال بيك، من مدينة بريجهام المجاورة، للصحفيين، بأن "رجال الشرطة، عند وصولهم، تعرضوا لإطلاق النار على الفور. وطلبوا وحدات إضافية، ثم توقفوا عن الرد على أجهزة اللاسلكي الخاصة بهم".

وقالت بيك إنه بمجرد وصول تعزيزات الشرطة، "تمكنوا من تحديد مكان المشتبه به في إطلاق النار واحتجازه".

وأضافت بيك إنها لا تعرف اسم الرجل، وأوضحت أنه لا يوجد أي تهديد.

وتقع مدينة تريمونتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة، على بعد نحو 75 ميلا (121 كيلومترا) شمال مدينة سولت ليك سيتي.