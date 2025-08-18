يرى عماد النحاس المدرب العام للأهلي أن أداء الفريق في انطلاقته ببطولة الدوري تبدو طبيعية في ظل التعادل مع مودرن سبورت 2-2 والفوز على فاركو 4-1، في أول جولتين من المسابقة.

صرح النحاس عبر قناة ناديه مساء الإثنين "جماهير الأهلي تنتظر الأفضل دائما، لا مبررات، بل نواجه الحقائق، ونعمل على السلبيات لتحسين الأداء".

أضاف "تعلمنا من أخطاء المباراة الأولى، وأهمها تعزيز التقدم في النتيجة بهدف ثان، وأظهرنا شراسة وتركيز وأداء مختلف أمام فاركو".

تابع "عملنا هو تطوير الأداء والوصول باللاعبين لأفضل حالة فنية، وتحقيق الفوز بأداء ونتيجة، إنه هدفنا".

أشار مدرب الأهلي "هناك 10 مباريات في الدوري انتهت بالتعادل والنتائج متقاربة، ودوافع الأندية مختلفة بسبب نظام الهبوط هذا الموسم".

استطرد "مواجهة الأهلي في البداية لها سيناريوهات معينة باللعب على التعادل والتكتل الدفاعي، فالتعادل مع الأهلي يبقى مكسبا لكل الفرق في بداية المشوار".

وانتقل عماد النحاس للإشادة بأداء أحمد مصطفى زيزو، قائلا "لقد انسجم سريعا بفضل تواجده معنا في كأس العالم، إنه لاعب كبير ومهم ومن التعاقدات الكبيرة وإضافة مهمة جدا لقوام الفريق".

أردف "أداء زيزو في المباريات أكبر دليل أنه اندمج سريعا مع اللاعبين، وهذا يظهر منذ أول مباراة، ومستواه اختلف عن كأس العالم، على مستوى التوظيف وصناعة الأهداف، وإحرازه الأهداف مهم ليساعد الفريق في الحالتين، وكذلك زملاؤه يساعدوه".

وأتم النحاس تصريحاته في هذا الشأن "لدينا تنوع في الخيارات التهديفية، لقد سجل لاعب وسط ومدافع هدفي الأهلي في المباراة الأولى، وسجل المهاجمون الأهداف الأربعة في المباراة الثانية، وهذا مؤشر إيجابي".