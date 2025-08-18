ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقل لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".

وكتب على موقع إكس قبل لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن "هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا".

وأضاف "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام".






