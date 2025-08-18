 ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 8:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض


نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 8:41 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 8:41 م

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقل لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".

وكتب على موقع إكس قبل لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن "هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا".

وأضاف "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام".


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك