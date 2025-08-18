المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 266 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1800 شاحنة متوقعة، دخلت إلى القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد).

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، أن معظم الشاحنات تعرّض للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة «هندسة التجويع والفوضى»، الرامية لضرب صمود الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 22 يوماً بلغ 1937 فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 13 ألفًا و200 شاحنة، أي أن ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية.

وذكر أن «هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، إذ يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية».

وشدد على أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة؛ لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمّل الاحتلال وحلفاءه كامل المسئولية عن الكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.