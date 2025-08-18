وزير الخارجية الألماني يطالب بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا التي تواجه العملية الروسية الشاملة منذ نحو 3 سنوات ونصف.

وقال فاديفول، خلال اجتماعه مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا في العاصمة طوكيو، اليوم الاثنين، إن اجتماع اليوم المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشركاء أوروبيين، في واشنطن، سيدور حول عناصر حل تفاوضي نحو تحقيق سلام عادل في أوكرانيا.

وأضاف: "تحقيق ذلك يتطلب ضمانات أمنية قوية.. على أوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية حتى بعد وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق سلام".

وقال فاديفول، في بيان للصحفيين في العاصمة اليابانية: "من الجيد والمهم أن يجعل الرئيس ترامب هدفه إنهاء القتل في أوكرانيا.. من أجل سلام عادل ودائم، يجب على موسكو أن تتحرك أخيرا.. وإلى أن يتحقق ذلك، يجب زيادة الضغط على روسيا، أيضا من خلال زيادة المساعدات لأوكرانيا".

وأعرب فاديفول، عن شكره لليابان على دعمها لأوكرانيا بـ12 مليار دولار حتى الآن، وعلى فرض عقوبات ضد روسيا.

ومن جانبه، أشار "إيوايا"، إلى أهمية التحالف بين اليابان وألمانيا ومجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى.

وقال وزير الخارجية الياباني خلال مؤتمر صحفي مع "فاديفول": "هناك اتفاق على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار سريع وشامل في أوكرانيا، وبالتالي سلام عادل ودائم".