مسؤول يمني يتهم الإمارات بالارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن

اتهم صالح الجبواني، وزير النقل اليمني في الحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات بـ"الارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن".

وقال الجبواني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء، وهي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش في طريق شبوه أبين (جنوب اليمن)".

وأضاف الجبواني: "على أبناء شبوه وأبين والقبائل في هذه المناطق تحديد موقفهم من الإمارات وإرهابيها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الصراع بين الحكومة اليمنية والإمارات، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي (تدعمها الإمارات) على جنوب اليمن.

وكان الطيران الإماراتي قد شن ضربات جوية ضد قوات الجيش الحكومي في مدينتي عدن وأبين نهاية الشهر الماضي، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى، في حين قالت الإمارات إنها استهدفت عناصر "إرهابية".