ارتفعت، اليوم الجمعة، حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة 0640 صباحًا بتوقيت نيويورك، مسجلة زيادة بنسبة 0.7% بالمقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الخميس ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 6.68 مليون إصابة، وفقًا للبيانات التي تم جمعها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتمثل هذه الأرقام زيادة على المستوى الوطنى أعلى من المتوسط اليومى للإصابات والمسجل في الأسبوع الماضى والذى بلغت نسبته 0.6%.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة، حيث بلغ إجمالى عدد الإصابات 775 ألفا و679 حالة بزيادة بلغت 0.5% مقارنة بنفس التوقيت أمس الخميس.



وشهدت ولاية نورث داكوتا "داكوتا الشمالية" زيادة بنسبة 5.5% في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت من أمس الخميس، وبذلك يصل إجمالى الإصابات إلى 17230 إصابة.



وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مع وفاة 147 شخصًا.