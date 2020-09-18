 بوجبا ولوك شو جاهزان للمشاركة مع يونايتد أمام كريستال بالاس - بوابة الشروق
الجمعة 18 سبتمبر 2020 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بوجبا ولوك شو جاهزان للمشاركة مع يونايتد أمام كريستال بالاس

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:47 م

أعلن النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، جاهزية كل من بول بوجبا ولوك شو لخوض مواجهة كريستال بالاس، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" بوجبا وشو سيعودان للمشاركة أمام كريستال بالاس، أمامنا فرصة لمواصلة النتائج التي قدمناها في نهاية الموسم الماضي، تطورنا بشكل كبير ونريد مواصلة التسحن".

وأضاف: " جماهير يونايتد ترغب دائما في الأفضل للفريق، لقد أنهينا الموسم الماضي في المركز الثالث، ونريد في الموسم الجديد أن نتقدم للأمام، نعمل على ذلك".

وعن لاعب الفريق الجديد الهولندي فان دي بيك.. قال سولشاير :" تمكن من التأقلم بشكل سريع، إنه لاعب مبهر يتمتع بشخصية كبيرة، ولديه طاقة رائعة وابتسامة مميزة، قدم أداءً جيدًا أمام أستون فيلا، ومن المحتمل أن نراه فى مباراة السبت".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك