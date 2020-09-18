بوجبا ولوك شو جاهزان للمشاركة مع يونايتد أمام كريستال بالاس

أعلن النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، جاهزية كل من بول بوجبا ولوك شو لخوض مواجهة كريستال بالاس، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" بوجبا وشو سيعودان للمشاركة أمام كريستال بالاس، أمامنا فرصة لمواصلة النتائج التي قدمناها في نهاية الموسم الماضي، تطورنا بشكل كبير ونريد مواصلة التسحن".

وأضاف: " جماهير يونايتد ترغب دائما في الأفضل للفريق، لقد أنهينا الموسم الماضي في المركز الثالث، ونريد في الموسم الجديد أن نتقدم للأمام، نعمل على ذلك".

وعن لاعب الفريق الجديد الهولندي فان دي بيك.. قال سولشاير :" تمكن من التأقلم بشكل سريع، إنه لاعب مبهر يتمتع بشخصية كبيرة، ولديه طاقة رائعة وابتسامة مميزة، قدم أداءً جيدًا أمام أستون فيلا، ومن المحتمل أن نراه فى مباراة السبت".