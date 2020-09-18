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ملكة بريطانيا تسحب وسام فارس من المنتج واينستين بعد إدانته بالاغتصاب

ملكة بريطانيا، اليزابيث
ملكة بريطانيا، اليزابيث
لندن - د ب أ:
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 11:08 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 11:08 م
سحبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 94 عاما، وسام فارس من منتج الأفلام الأمريكي ونجم هوليوود السابق هارفي واينستين، 68 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم اغتصاب عديدة.

جاء ذلك اليوم الجمعة في الجريدة البريطانية للقانون التي تصدر في لندن.

كانت الجائزة منحت إلى واينستين عام 2004 لخدماته وإنجازاته في صناعة السينما البريطانية (كفيلم المريض الإنجليزي).

كانت مئات من النساء اتهمن واينستين بالاعتداء الجنسي عليهن.

وأدانت هيئة من المحلفين في نيويورك نهاية فبراير الماضي واينستين وحكم عليه في مارس الماضي أيضا بالسجن مدة 23 عاما، ويقضي حاليا العقوبة بأحد سجون نيويورك.

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