عادة ما تشكل المواهب الشابة محورا رئيسيا عند الحديث عن فريق بوروسيا دورتموند.

كما يضم فريق باير ليفركوزن ما يعتبره الكثيرون أبرز موهبة شابة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري، حيث يشهد انضمام عدد من النجوم الواعدين إلى صفوف الفريق الأول.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا) الذي تنطلق منافساته اليوم الجمعة، حصول العديد من المواهب الشابة البارزة على فرص المشاركة بانتظام ضمن التشكيل الأساسي لأفضل فرق البوندسليجا، وفيما يلي لمحة عن أبرز المواهب في الدوري الألماني:

تانجي نيانزو /18 عاما/

يعد تانجي نيانزو واحدا من الوافدين الجدد بفريق بايرن ميونخ، لكن النادي البافاري ليس الأول من بين فرق القمة في أوروبا الذي يلعب له نيانزو.

وقبل الانضمام إلى الفريق البافاري، كان نيانزو ضمن أكاديمية الشباب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتطور حتى لمع نجمه، وشارك الموسم الماضي في 13 مباراة مع فريق سان جيرمان إلى جانب نيمار وكيليان مبابي وسجل للفريق هدفين.

مجموعة مواهب بوروسيا دورتموند

ربما لا يحظى أي فريق آخر بمثل مجموعة المواهب الشابة التي يضمها فريق بوروسيا دورتموند، فقد ضم النادي الموسم الماضي جيوفاني ريينا /17 عاما/ من أكاديمية نيويورك سيتي وإيرلينج هالاند /20 عاما/ من سالزبورج النمساوي.

وقبل بداية الموسم الجديد، تعاقد دورتموند مع جود بيلينجهام /17 عاما/ من برمنجهام الإنجليزي وراينير /18 عاما/، على سبيل الإعارة، من ريال مدريد الإسباني ويوسوفا موكوكو /15 عاما/ من فريق تحت 19 عاما بنادي دورتموند.

وبدأ موكوكو التدريبات مع دورتموند بالفعل خلال الصيف، لكن لن يحق له المشاركة في البوندسليجا قبل نوفمبر المقبل، حتى يكمل عامه السادس عشر من عمره.

ففي أبريل الماضي، كانت الجمعية العمومية لرابطة الدوري وافقت على مقترح بوروسيا دورتموتد لتخفيض الحد الأدنى لعمر لاعبي البوندسليجا من 17 إلى 16 عاما.

ويمكن لموكوكو أن يحطم الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في البوندسليجا ضمن صفوف دورتموند، والمسجل باسم نوري شاهين الذي سجل مشاركته الأولى في البوندسليجا عام 2005 وعمره 16 عاما و335 يوما.

فلوريان فيرتز /17 عاما/

انضم فلوريان فيرتز إلى فريق باير ليفركوزن في وقت سابق العام الجاري، ونجح في إضافة اسمه لسجلات الأرقام القياسية في رابع مباراة له بالبوندسليجا.

وسجل فيرتز هدفا في شباك بايرن ميونخ ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في البوندسليجا، وكان عمره حينها 17 عاما و34 يوما.

روبن فارجاس /22 عاما/

ثلاثة أهداف خلال أول ثلاث مباريات له: هكذا بدأ فارجاس مشواره مع أوجسبورج العام الماضي.

وواصل فارجاس عروضه الجيدة وسجل ستة أهداف للفريق في البوندسليجا.

إسماعيل ياكوبس /21 عاما/

بعد التعافي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، من المتوقع عودة ياكوبس للمشاركة ضمن صفوف كولون في الموسم الجديد.

وبعد أسابيع قليلة من مشاركته الأولى في البوندسليجا في نوفمبر الماضي، سجل الهدف الأول له في المسابقة وحجز مكانه ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

ونجح ياكوبس خلال 1678 دقيقة من اللعب في تسجيل هدفين وصناعة هدفين أخرين ليحقق بداية قوية في موسمه الأول في البوندسليجا.

داني أولمو /22 عاما/

ويعد لاعب خط الوسط داني أولمو أكبر اللاعبين سنا في هذه القائمة من المواهب الشابة، وقد ضمه لايبزج من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 20 مليون يورو (6ر23 مليون دولار).

ويقدم أولمو أفضل مستوياته بقميص لايبزج، وقد سجل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة بالدوري، ويرجح أن تتحسن أرقامه في حالة الحصول على فرص مشاركة أكبر في الموسم الجديد.

جوشوا زيركزي /19 عاما/

لا يمكن بالطبع نسيان زيركزي الذي انضم إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2017 وأصبح واحدا من المواهب البارزة تحت قيادة هانزي فليك المدير الفني للفريق البافاري.

ولمح نجم زيركزي الموسم الماضي من خلال معدله التهديفي، حيث سجل أربعة أهداف في تسع مباريات في الدوري.

لكن فليك قال إن زيركزي لا يزال بحاجة إلى تعلم بعض الأشياء، ولا شك في أنه لديه الفرصة لذلك، حاله كحال اللاعبين الشبان الآخرين في البوندسليجا.