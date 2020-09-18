أمريكا تجدد مساعيها لإطلاق مفاوضات لبنانية إسرائيلية بشأن حقول غاز المتوسط

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إحياء مساعيها لدخول لبنان وإسرائيل في مفاوضات مباشرة بشأن نزاع حدودي في البحر المتوسط وعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي المرتبطة بذلك، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم الجمعة.



وقال موقع "أكسيوس" -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لم يكشف عن هوياتهم- إن إدارة ترامب تأمل في إطلاق مفاوضات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، لم تجر مثل هذه المفاوضات بين البلدين منذ 30 عاما، ومن شأن استئناف المفاوضات الإسرائلية اللبنانية أن يشكل إنجازا كبيرا للبيت الأبيض.



وشهد العقد الأخير العديد من الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل ولبنان.