دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزارة الخارجية إلى تحرك عاجل وفوري، باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتماليه حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية، وذلك تعليقا على التقارير التي وردت إليه حول فوز إحدى الشركات العالمية بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد بري - في بيان اليوم السبت - أن قيام إسرائيل بإبرام عقود تنقيب في البحر في المنطقة المتنازع عليها في البحر، يمثل نقضا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، معتبرا أن ما أسماه بمماطلة تحالف الشركات في مباشرة عمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح تساؤلات كبرى، مشيراً إلى ما وصفه بتمادي إسرائيل في عدوانيته يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين.