محافظ أسوان يلتقي بوفد الأزهر الشريف

التقى محافظ أسوان أشرف عطية، بوفد الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وقد أثنى المحافظ، على الدور البناء الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصري؛ ليؤكد ذلك بأن مصر هي مهد السماحة والاعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

ووجه المحافظ، بتقديم التسهيلات الإدارية لدعم جهود الأزهر الشريف في إنشاء المعاهد الأزهرية، بجانب التنسيق بين المنطقة الأزهرية ومديرية التضامن الاجتماعي لتسهيل عمل لجان الفتوى من أجل حل المشاكل الأسرية والعائلية والتي أصبحت الشرارة الأولى لإندلاع أي خلافات قبلية أو طائفية، وهو الذي يتوازى مع وضع برنامج عمل متكامل لتكثيف الوعي الديني والأخلاقي من خلال قيام الوعاظ والخطباء بإلقاء محاضرات داخل الجامعة والمدارس والأندية ومراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة.

ومن جانبه، شكر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محافظ أسوان على دعمه الغير محدود لجهود الأزهر الشريف بجناحيه الدعوة والتعليم ومنها تنظيم القافلة الدعوية في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري بمدينة أبوسمبل السياحية وقرية وادي العلاقي، والتي تستهدف توضيح الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، بجانب بث روح الولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى توزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في هذه المناطق.