قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك تدفقات كبيرة لجرعات من لقاح كورونا ستصل مصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل مصر يوم 24 سبتمبر الجاري، وهي أول شحنة لهذا اللقاح تصل مصر.

وأوضح أنه تم التعاقد على 1000 ثلاجة، تصل مصر هدية من منظمة اليونسيف، وذلك لتحسين الوضع التخزيني لكل التطعيمات في مصر، بما في ذلك لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد وصول ما بين 3.5 إلى 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا.